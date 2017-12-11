Пассажир самолета ласкал ногой шею актрисы

Юная индийская актриса стала жертвой домогательств со стороны мужчины средних лет. Это произошло в самолете авиакомпании Air Vistara, летевшем рейсом из Дели в Мумбаи, пишет BBC News.

17-летняя Заира Васим сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram. Она сняла инцидент на камеру телефона и выложила в истории.

Девушка рассказала, что во время полета 10 декабря практически спала, когда сидевший позади нее мужчина начал трогать ее шею и спину голой ногой. Это продолжалось несколько минут. Васим не смогла заснять лицо пассажира, потому что в салоне было слишком темно.

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Мужчину, домогавшегося до молодой актрисы, задержали по прибытии самолета в аэропорт. Она также пожаловалась на Air Vistara за то, что ее представители не отреагировали на просьбы о помощи, однако официального обвинения не предъявляла.

Авиаперевозчик принес свои извинения перед звездой Болливуда. При этом компания отметила, что персонал на борту не был в курсе инцидента.

Васим известна своей ролью в популярном индийском фильме «Дангал». В 2017 году она получила награду в рамках премии National Child Award. Ее девушке вручил лично президент Индии Рам Натх Ковинд.