Сестру основателя Facebook отказались спасать от домогательств в самолете

Генеральный директор Zuckerberg Media, сестра основателя компании Facebook Рэнди Цукерберг рассказала в своем Twitter о сексуальных домогательствах попутчика в самолете.

Инцидент произошел с Цукерберг на рейсе компании Alaska Airlines из Лос-Анджелеса (США) в Масатлан (Мексика). Как только она заняла свое место в бизнес-классе самолета, пассажир на соседнем кресле начал рассказывать ей о своих сексуальных фантазиях и отпускать комментарии по поводу фигур женщин, проходивших мимо.

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Женщина пожаловалась на соседа одному из бортпроводников еще до начала полета, однако сотрудница авиакомпании заявила, что этот пассажир часто летает рейсами Alaska Airlines, и предложила Рэнди либо не обращать внимания на его поведение, либо пересесть ближе к хвосту самолета.

Цукерберг пишет, что сначала даже хотела согласиться на предложение, но все же решила, что пересадить должны именно мужчину, поскольку это она является жертвой домогательств. Экипаж самолета так и не предпринял попыток усмирить ее соседа, поэтому Ранди в течение трех часов перелета выслушивала непристойности. Ее особенно возмутило то, что стюардессы в течение полета подходили к ее соседу и хихикали, с улыбкой интересуясь, снова ли он будет себя плохо вести.

По завершении полета Ранди Цукерберг связалась с авиакомпанией и рассказала об инциденте. Представители Alaska Airlines пообещали женщине провести расследование по ее обращению, а также сообщили, что временно поставили запрет на пользование привилегиями компании указанным в жалобе пассажиром.