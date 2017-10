Олимпийская чемпионка стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет

Олимпийская чемпионка по баскетболу 2016 года в составе сборной США Брианна Стюарт заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет. Об этом она рассказала изданию The Players Tribune.

Форвард клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации «Сиэтл Шторм» призналась, что ее домогался один из родственников, у которого она периодически ночевала. Мужчина приходил к ней ночью и трогал девушку в интимных местах.

«Телевизор мерцал, и все было тихо. Он коснулся меня и попытался заставить прикоснуться к нему. Иногда я пыталась оттянуть руку, но я не была такой сильной. Я была просто ребенком», — сказала баскетболистка.

По словам Стюарт, ей было стыдно признаваться в этом родителям. Только в 11 лет она поделилась с мамой случившимся. После этого родители отвели спортсменку в полицейский участок, где девушка написала заявление. Полиция арестовала родственника — на допросе он признал вину и был осужден.

Сделать историю достоянием общественности спортсменка решила после того, как американская гимнастка Маккайла Марони рассказала о сексуальных домогательствах со стороны врача команды Ларри Нассара, продолжавшихся в течение семи лет.

Стюарт стала участницей акции против сексуальных домогательств «Я тоже» (Me too), запущенной актрисой Алиссой Милано. Причиной стал скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актрисы и сотрудницы компании The Weinstein Company обвинили его в изнасилованиях и домогательствах.