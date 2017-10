Шведская футболистка обвинила в изнасиловании игрока АПЛ

Шведская футболистка Александра Норд обвинила в изнасиловании игрока Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Mirror.

По словам 25-летней бывшей нападающей женского «Куинз Парк Рейнджерс», сексуальное нападение футболиста АПЛ произошло в номере отеля в 2012 году.

«Когда я очнулась, то поняла, что он снял с меня одежду. Первое, о чем я подумала, что надо сбросить его с себя. Моей первой реакцией была злость, а после чувство стыда. Я пыталась собрать вещи, но парень толкал меня обратно», — заявила спортсменка.

Девушка добавила, что полуобнаженная и без денег уехала из гостиницы на такси, которое ей оплатил сотрудник отеля. Позднее выяснилось, что футболист, напавший на спортсменку, женат. Имя виновника Норд называть не стала.

Шведка выступала за «Куинз Парк Рейнджерс», но после произошедшего покинула клуб.

Норд поддержала акцию против сексуальных домогательств «Я тоже» (Me too), запущенную актрисой Алиссой Милано. Причиной стал скандал вокруг голливудского продюсера Харви Ванштейна. Актрисы и сотрудницы компании The Weinstein Company обвинили его в изнасилованиях и домогательствах.

18 октября советская гимнастка Татьяна Гуцу также присоединилась к кампании и обвинила экс-партнера по сборной СССР Виталия Щербо в изнасиловании. Спортсменка назвала Щербо «монстром», из-за которого она много лет находилась в плену собственных страхов.