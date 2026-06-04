В Санкт-Петербурге построят новый мост через Неву

На ПМЭФ договорились о строительстве Ново-Адмиралтейского моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге появится новый мост через Неву. Соглашение о его строительстве вице-губернатор Санкт‑Петербурга Николай Линченко и генеральный директор АО «Группа компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ опубликован на сайте городского правительства.

Ново-Адмиралтейский мост соединит набережную реки Мойки и набережную Лейтенанта Шмидта, пройдя над Ново-Адмиралтейским островом к реке Пряжка и Английскому проспекту. Вместе с мостом Бетанкура, как заявлено в пресс-релизе, новый проект создаст дополнительную транспортную связь Петроградского и Адмиралтейского районов Санкт‑Петербурга. Как отмечается, будущий мостовой переход разгрузит дорожную сеть Дворцового, Благовещенского и Тучкова мостов, набережной Лейтенанта Шмидта, Английской набережной, 8-9 линий, 1-й Кадетской линии, а также Большого и Малого проспектов Васильевского острова.

Компания Крапивина уже возводит Большой Смоленский мост и прокладывает высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) до Москвы. В рамках последнего проекта планируется построить 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Самая длинная эстакада в 14 километров будет построена в районе Санкт-Петербурга.