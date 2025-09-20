Раскрыты подробности о первой в России высокоскоростной магистрали

На высокоскоростной магистрали Москва-Петербург построят 239 мостов и эстакад

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется построить 239 мостов и эстакад. Об этом сообщили в инфоцентре ВСМ, передает ТАСС.

«Проектом предусмотрено 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Самая длинная эстакада в 14 километров будет построена в районе Санкт-Петербурга. Для мостовых переходов разработаны 32-метровые балки весом 700 тонн», — сообщили там.

В инфоцентре добавили, что управлять проектом будут через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга и оперативного контроля работ. Там подчеркнули, что проект имеет высокую техническую сложность из-за особенности рельефа и геологии трассы: на некоторых участках есть слабые болотистые грунты.

Ранее сообщалось, что на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может быть 18 станций. Проект предусматривает прокладку магистрали по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям. Он разбит на девять этапов, включая нулевой в Санкт-Петербурге и пригороде и заключительный Москва-Алабушево.

