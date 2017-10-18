Советская гимнастка пообещала наказать изнасиловавшего ее коллегу

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу заявила о намерении подать в суд на шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо по обвинению в изнасиловании. Слова 41-летней гимнастки приводит ТСН.

«Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты. Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс. Какие будут требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее», — сказала Гуцу, проживающая в США, как и Щербо.

Ранее 18 октября Гуцу на своей странице в Facebook заявила, что на соревнованиях в Штутгарте в 1991 году она была изнасилована Щербо. На тот момент спортсменке было 15 лет. Также она рассказала о том, что некоторые партнеры по сборной СССР, в частности Татьяна Торопова, знали об изнасиловании, но не помогли ей.

Сама Торопова опровергла слова Гуцу о том, что она знала об изнасиловании. Спортсменка рассказала, что в тот вечер они с Щербо «засиделись допоздна», а затем Торопова попросила его пойти в свою комнату.

Гуцу — двукратная победительница ОИ-1992 в многоборье и в командных соревнованиях, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

45-летний Щербо — шестикратный олимпийский чемпион-1992 и заслуженный мастер спорта СССР по гимнастике. Помимо Олимпиады, он четырежды выигрывал чемпионат мира.