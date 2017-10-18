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Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии

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Татьяна Гуцу
Татьяна Гуцу

Гимнастка Татьяна Торопова с сомнением отнеслась к словам спортсменки Татьяны Гуцу о том, что ее изнасиловал шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо. Об этом она рассказала порталу sport.tut.by.

«Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Ничего такого не происходило. Были дружеские отношения, и только. Я была в то время такой же маленькой, как и она. Извините меня, мы спортсмены! Уверена, что никакого криминала не было. Мы были заняты спортом, а конкретно в тот раз приехали выступать, а не заниматься, извините меня, б*****, правильно?» — сказала гимнастка.

Также Торопова опровергла слова Гуцу о том, что она знала об изнасиловании. Спортсменка рассказала, что в тот вечер они с Щербо «засиделись допоздна», а затем Торопова попросила его пойти в свою комнату.

«Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет! Чтобы у нее был стресс на фоне чего-то подобного, такого тоже не помню, честно. Да, много лет прошло, но чтобы насилие… Нет, при мне — нет», — подчеркнула Торопова.

Ранее 18 октября Гуцу в своем аккаунте в Facebook заявила, что на соревнованиях в Штутгарте в 1991 году она была изнасилована Щербо. На тот момент спортсменке было 15 лет. Также она рассказала о том, что некоторые партнеры по сборной СССР, в частности Торопова, знали об изнасиловании, но не помогли ей.

45-летний Щербо — шестикратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта СССР по гимнастике. Гуцу в том же году стала обладательницей олимпийского золота в многоборье и в командных соревнованиях.

Предыстория: Олимпийская чемпионка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
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