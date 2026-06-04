В сети появился новый снимок Марка Эйдельштейна с Надей Ли Коэн на фоне слухов о романе

Режиссер Надя Ли Коэн опубликовала фото с Марком Эйдельштейном на фоне слухов о романе

В сети появился новый снимок российского актера Марка Эйдельштейна и британского фотографа и режиссера Нади Ли Коэн на фоне слухов об их романе. Кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 33-летняя Коэн снимала себя и 24-летнего артиста на камеру во время прогулки. При этом Эйдельштейн был одет в черные свободные штаны и вязаный свитер. В свою очередь его спутница была запечатлена в коричневом лонгсливе и шапке-ушанке из меха с леопардовым принтом.

О романе пары заговорили в декабре 2025 года. Тогда модель Маша Миногарова рассекретила свидания звезд в интервью у Ксении Собчак. «Я видела в Париже несколько раз его с … Надей Ли Коэн! Прикинь?» — заявляла она.

В марте Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе. 24-летнего артиста запечатлели на фоне Эйфелевой башни.