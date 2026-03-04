Реклама

14:58, 4 марта 2026

Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе

Марк Эйдельштейн привлек внимание итальянского издания на показе Saint Laurent
Мария Винар

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Российский актер Марк Эйдельштейн привлек внимание итальянского онлайн-издания Nss Magazine на показе люксового бренда Saint Laurent в Париже. Кадры с мероприятия появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного иностранного СМИ.

24-летнего артиста запечатлели на фоне Эйфелевой башни. Он позировал перед камерами в кожаных брюках, синей водолазке и пиджаке, оформленном в темно-синюю и зеленую клетку. Кроме того, Эйдельштейн дополнил свой образ черными солнцезащитными очками.

Известно, что после успеха «Аноры» актер подписал контракт с кастинг-агентством в Голливуде William Morris Endeavor. Также артист высказался о своем звании «русского Тимоти Шаламе».

Позже Эйдельштейн подогрел слухи о романе с британской художницей Надей Ли Коэн.

