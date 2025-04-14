Марк Эйдельштейн высказался о своем титуле «русского Тимоти Шаламе»

Марк Эйдельштейн поблагодарил комментаторов за титул «русского Тимоти Шаламе»

Российский актер Марк Эйдельштейн высказался о своем звании «русского Тимоти Шаламе». Интервью с ним публикует проект «Вписка» на YouTube.

По словам 23-летней звезды «Аноры», он не боится, что такой титул останется с ним на протяжении всей карьеры. «Это же круто. Это тот материал, с которым ты должен работать. Это одно из препятствий на твоем пути, которое ты либо проходишь, либо оно становится твоим тупиком и ты навсегда — "русский Тимоти Шаламе"» — пояснил герой передачи.

Эйдельштейн добавил, что благодарен комментаторам, которые придумали это звание, поскольку оно помогло ему стать узнаваемым. «Это дало буст — людям же надо как-то меня запоминать. "Русский Тимоти Шаламе" — вот тут он находится. А дальше уже вопрос, как ты с этим работаешь», — подытожил знаменитость.

В феврале Марк Эйдельштейн также высказался о своем стиле.