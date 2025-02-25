Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:25, 25 февраля 2025Ценности

«Русский Тимоти Шаламе» высказался о своем стиле

Российский актер Марк Эйдельштейн: Стиль — это инструмент для самовыражения
Мария Винар
Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн. Фото: Mike Blake / Reuters

Российский актер Марк Эйдельштейн высказался о своем стиле. Соответствующий комментарий приводит издание Vogue.

23-летний актер, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), рассказал в беседе с журналистами об образах на красных дорожках. «Я бы не сказал, что тяготею к одному стилю. Это инструмент, который я использую для самовыражения. Удивительно быть на одной волне с образом, который описывает то, что я чувствую и пытаюсь сказать миру», — признался он.

При этом звезда «Аноры» отметил, что иногда ему бывает сложно выразить свою индивидуальность на красных дорожках, но все же пытается выработать свой фирменный образ. «Красные дорожки все еще в новинку для меня. Сейчас это большая часть моей работы, и я хочу, чтобы мои наряды соответствовали тому, кто я есть», — объяснил знаменитость.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн принял участие в откровенной фотосессии для американской версии глянцевого журнала Cosmopolitan.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полпред Путина спрогнозировал завершение горячей фазы СВО

      Внешность Арианы Гранде на вручении премии напугала фанатов

      Экс-главный санитарный врач России назвал самый благоприятный период для зачатия детей

      В ВТБ предсказали ключевую ставку на 2025 год

      В Польше заявили о единогласном нежелании отправлять войска на Украину

      Вероятность мартовских морозов в Москве оценили

      Участники жестоких группировок России получили новые сроки за преступления в 90-х

      «Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

      Еще один регион России ограничит продажу алкоголя

      На Солнце произошел самый мощный выброс плазмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше