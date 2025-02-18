Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:25, 18 февраля 2025Ценности

Марк Эйдельштейн снялся полуголым для иностранного глянца

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ruben Chamorro / Cosmopolitan

Российский актер Марк Эйдельштейн принял участие в откровенной фотосессии для американской версии глянцевого журнала Cosmopolitan. Соответствующие снимки появились на сайте иностранного издания.

Так, 23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер — прим. «Ленты.ру»), снялся в бело-розовых шортах бренда Aries и расстегнутой рубашке, оформленной изображениями цветов и клубники. На другом кадре Эйдельштейн продемонстрировал обнаженный торс, позируя перед камерой в коричневой шубе и трусах-боксерах марки Calvin Klein.

Кроме того, за время съемки звезда «Аноры» и «Монастыря» примерил черный классический костюм. Также знаменитость надел белую майку с кружевами и двумя черными крестами.

Известно, что за образы актера отвечала звездная стилистка Кэсси Андерсон.

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times (NYT) признала Марка Эйдельштейна одним из самых стильных людей 2024 года. В рейтинге издания он оказался наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певицей Арианой Гранде, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      Врач похудела на 42 килограмма благодаря одному занятию

      Украинский военком призвал блокировать карты и мобильную связь уклонистам

      45-летняя Виктория Боня без штанов снялась в откровенных позах

      В российском регионе мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС

      Россиянам подсказали новый способ заработать

      Одна из стран G7 оценила идею возвращения России в клуб

      Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений

      Ушаков раскрыл подробности итогов переговоров России и США

      России предрекли новые удары ВСУ после переговоров Москвы и Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше