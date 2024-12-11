Российский актер признан самым стильным человеком планеты. Кто такой Марк Эйдельштейн и как он стремительно покорил мир?

Американская газета The New York Times (NYT) признала российского актера Марка Эйдельштейна одним из самых стильных людей 2024 года. В рейтинге издания он оказался наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певицей Арианой Гранде, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами. После выхода нашумевшей «Аноры», покорившей Каннский кинофестиваль, редакторы Vulture также прозвали Эйдельштейна «новым Тимоти Шаламе». Как российский актер покорил Запад — разбиралась «Лента.ру».

Кто такой Марк Эйдельштейн?

Сам Эйдельштейн описывает родной Нижний Новгород как «каменные джунгли, но очень красивые и опасные». Его отец — спортивный журналист, а мать — преподаватель сценической речи в театральном училище.

По словам Эйдельштейна, путь к профессии актера начался с наказаний. После драк с младшим братом Матвеем мать заставляла его запоминать отрывок из книги или пьесы. Одним из первых стал фрагмент из романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», благодаря которому он поступил в Школу-студию МХАТ и стал сниматься в кино.

Его первый дебют состоялся в 2016 году, когда он снялся в подростковом сериале «Сама дура», а спустя пять лет принял участие в съемках «Шестнадцать+», «Краш», «Первый снег», «Монастырь» и «Сто лет тому вперед».

Марк Эйдельштейн Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

На популярность Эйдельштейна повлияла работа с Гошей Рубчинским

Эйдельштейн, как и многие подростки, пытался привлечь к себе внимание через одежду.

Впервые его ударили по лицу, когда он был в старшей школе. Он пришел на занятия в узких красных джинсах и футболке с длинными рукавами и американским флагом из Zara. Этот наряд привлек к нему не то внимание

Параллельно с учебой в школе парень пробовал себя в моделинге. Необычная внешность молодого актера привлекла внимание бренд стритстайл-одежды «Родина» из Нижнего Новгорода, а затем создателя проекта Faces of Russia («Лица России»), фотографа Евгения Егорова. Позже Эйдельштейна пригласили в Санкт-Петербург поучаствовать в показе дизайнера Гоши Рубчинского, который теперь сотрудничает с американским рэпером Канье Уэстом.

Впоследствии модельные агентства предлагали Эйдельштейну работу в Китае, Японии и Италии, но придя к выводу, что «моделинг — это все-таки скучно», он решил сосредоточиться на поступлении в МХАТ.

Это суперважный этап в моем юношеском становлении. Я никогда не был уверенным в себе. Никогда. Даже сейчас с этим есть проблемы. В красивой одежде я чувствовал себя более красивым. Не знаю почему, но тогда мне казалось, что у меня неплохой вкус (сейчас-то я смотрю на свои старые аватарки и понимаю, что это ошибка) Марк Эйдельштейн

Несмотря на завершение модельной карьеры, Эйдельштейну удалось подружиться с итальянским модным домом Gucci. Стилисты марки помогли ему подобрать образ для выхода на красную дорожку Берлинского кинофестиваля, где он представлял фильм «Страна Саша». «Что мне нравится в Gucci, так это самоирония, сочетание люкса с простотой и парадоксом. Хотелось бы дружить с ними и дальше», — описывает свое сотрудничество с маркой молодой актер.

Марк Эйдельштейн на обложке журнала Wonderland Изображение: Chris Noltekuhlmann / обложка журнала Wonderland Magazine

Марка Эйдельштейна называют «русским Тимоти Шаламе»

И все же мировую популярность Эйдельштейну принесла кинолента американского кинорежиссера Шона Бэйкера «Анора», повествующая о жизни проститутки из Бруклина, которой удалось выйти замуж за наследника российского бизнесмена Ивана.

Испытать удачу на пробах ему посоветовал коллега по фильму «Сто лет тому вперед», актер Юрий Борисов. Эйдельштейн рассказал, что изначально рассчитывал записать видео в рубашке Dior и очках Gucci, но у него не было возможности приобрести такие дорогие вещи, поэтому он предстал перед камерой обнаженным.

«У меня вообще нет дорогой одежды, поэтому я принял решение, что буду голым. Это будет честно по отношению к Шону и честно по отношению к этой истории», — заявил актер. И оказался прав — Бейкер высоко оценил креативность Эйдельштейна и утвердил его на роль Ивана.

Это нас поразило — не только его смелость, но и естественность, с которой он справился с задачей. Мы не могли выбрать для этой роли кого-либо другого Шон Бэйкер режиссер

После успеха «Аноры» на Каннском кинофестивале соцсети буквально взорвались от сравнений Эйдельштейна с его зарубежным коллегой, американским и французским актером Тимоти Шаламе. «Русский Тимоти Шаламе!», «Русский? Серьезно?», «Теперь я с нетерпением жду его совместного с Тимоти Шаламе фильма», «Великий актер», «Наш слон», — высказывались англоязычные и российские фанаты в сети.

Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юрий Борисов на фотоколле в Каннах Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Эйдельштейн удостоился внимания и прессы. С момента выхода «Аноры» в прокат «русский Тимоти Шаламе» принял участие в съемках для глянцевых изданий GQ, Wonderland и i-D. В интервью последнему знаменитость отреагировал на сравнения со звездой «Дюны». «Это отличное сравнение, потому что он [Шаламе] потрясающий актер. Он мне как учитель: я изучаю его манеру игры и его способ создания персонажей», — подытожил россиянин.