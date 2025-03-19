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14:36, 19 марта 2025Культура

Марк Эйдельштейн подписал контракт с актерским агентством в Голливуде

Deadline: Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с актерским агентством WME
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Blake / Reuters

Российский актер Марк Эйдельштейн подписал контракт с кастинг-агентством в Голливуде William Morris Endeavor (WME). Об этом сообщает Deadline.

Теперь 23-летняя звезда фильма «Анора» будет состоять в агентстве, с которым сотрудничали такие звезды, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший и многие другие.

При этом отмечается, что артиста также продолжат представлять компании Color Creative, Myman Greenspan Fox и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Ранее Эйдельштейн посетил родную гимназию в Нижнем Новгороде и встретился с учениками.

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