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12:53, 18 марта 2025Культура

Марк Эйдельштейн сделал сюрприз ученикам родной гимназии в Нижнем Новгороде

Актер Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал «Super.ru»

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн посетил родную гимназию в Нижнем Новгороде и встретился с учениками. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал Super.

В разговоре с учениками Эйдельштейн отметил необходимость изучать английский язык. По словам артиста, если бы он учился усерднее, он бы чувствовал себя увереннее в Голливуде. Свой опыт присутствия на премии «Оскар» он описал одним словом: «Благодать!»

Ранее сообщалось, что военкомат начал разыскивать Эйдельштейна, поскольку артист не отметился по месту прописки, а его отсрочка от армии закончилась. После кинопремии «Оскар» Марк вернулся в Нижний Новгород и признался, что вовремя не сдал сессию и не отнес документы. Нижегородский государственный университет (ННГУ) подтвердил его отсрочку от армии, поскольку актер учится в аспирантуре вуза.

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