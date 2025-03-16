Актер Марк Эйдельштейн объяснил проблемы с военкоматом несданной сессией

Российский актер Марк Эйдельштейн объяснил проблемы с военкоматом. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал Mash.

По словам 23-летней знаменитости, после кинопремии «Оскар» он вернулся в Нижний Новгород навестить семью. При этом артист признался, что вовремя не сдал сессию и не отнес документы, в связи с чем у него появились проблемы с военкоматом.

«Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой университет имени Лобачевского — ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [документы], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться. Всем хорошей весны!» — высказался Эйдельштейн.

Ранее в марте военкомат начал разыскивать российского актера Марка Эйдельштейна. Артист не отметился в военкомате по месту прописки, а его отсрочка от армии закончилась.