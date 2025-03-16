Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:48, 16 марта 2025Культура

Военкомат начал разыскивать российского актера Марка Эйдельштейна

Mash: Военкомат начал разыскивать Эйдельштейна из-за закончившейся отсрочки
Екатерина Ештокина

Фото: Mike Blake / Reuters

Военный комиссариат Нижнего Новгорода начал разыскивать российского актера Марка Эйдельштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 23-летний артист не отметился в военкомате по месту прописки, а его отсрочка от армии закончилась. При этом отмечается, что скоро начнется весенний призыв.

Материалы по теме:
Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Никакой магии.20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
20 ноября 2021
Звезды «Друзей» воссоединились. Тайная любовь, лишний вес и провалы в памяти: какими вернулись актеры культового сериала
Звезды «Друзей» воссоединились.Тайная любовь, лишний вес и провалы в памяти: какими вернулись актеры культового сериала
27 мая 2021

Ранее в марте Марк Эйдельштейн появился на показе в Париже и вызвал ажиотаж в сети. Звезда, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), рассказал о своих впечатлениях от шоу.

В феврале Марка Эйдельштейна назвали восходящей звездой Голливуда. Журналисты Vogue отметили, с каким задором и легкостью знаменитость выходит на каждую красную дорожку престижных премий и фестивалей.

    Обсудить
    Последние новости

    «Условия перемирия будут неприемлемы». Украина и Европа могут не принять требования России по соглашению о прекращении огня

    В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

    Овечкин прокомментировал приближение к рекорду Гретцки

    Военкомат начал разыскивать российского актера Марка Эйдельштейна

    На Украине признали потерю Суджи

    Песков раскрыл подробности посещения Путиным Курской области

    Врач рассказал о профилактике угрожающего россиянам синдрома «мертвых ягодиц»

    Пашинян сообщил о завершении переговоров Еревана и Баку по заключению соглашения

    Макрон оценил возможность возвращения службы по призыву во Франции

    Глава МИД Украины назвал первую задачу делегации по перемирию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше