Военкомат начал разыскивать российского актера Марка Эйдельштейна

Mash: Военкомат начал разыскивать Эйдельштейна из-за закончившейся отсрочки

Военный комиссариат Нижнего Новгорода начал разыскивать российского актера Марка Эйдельштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 23-летний артист не отметился в военкомате по месту прописки, а его отсрочка от армии закончилась. При этом отмечается, что скоро начнется весенний призыв.

Ранее в марте Марк Эйдельштейн появился на показе в Париже и вызвал ажиотаж в сети. Звезда, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), рассказал о своих впечатлениях от шоу.

В феврале Марка Эйдельштейна назвали восходящей звездой Голливуда. Журналисты Vogue отметили, с каким задором и легкостью знаменитость выходит на каждую красную дорожку престижных премий и фестивалей.