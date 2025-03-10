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12:55, 10 марта 2025Ценности

Марк Эйдельштейн появился на показе в Париже и вызвал ажиотаж в сети

Мария Винар
Марк Эйдельштейн (в центре)

Марк Эйдельштейн (в центре). Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Российский актер Марк Эйдельштейн посетил показ люксового бренда Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) журнала Interview.

В размещенном видео 23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), рассказал о своих впечатлениях от шоу. При этом он предстал перед камерой в черном свитшоте с молнией из коллекции упомянутой марки.

Пользователи сети, в свою очередь, восхитились внешним видом и речью звезды «Аноры». «Это его лучшее интервью», «Лучший», «Plus Vibe Activity», «Его английский становится лучше. Спорим, у него скоро будет больше проектов», «Люблю его!» — писали они в комментариях.

В феврале Марк Эйдельштейн высказался о своем стиле и образах на красных дорожках.

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