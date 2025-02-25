Российского актера назвали восходящей звездой Голливуда

Vogue назвал российского актера Марка Эйдельштейна восходящей звездой Голливуда

Российский актер Марк Эйдельштейн, ставший мировой знаменитостью после яркой роли в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», дал интервью Vogue. Разговор с юной звездой опубликован на сайте издания.

Журналисты назвали 23-летнего Марка «восходящей звездой Голливуда» и отметили, с каким задором и легкостью он выходит на каждую красную дорожку престижных премий и фестивалей. В интервью Эйдельштейн, которого российские зрители узнали благодаря фильму «Сто лет тому вперед», поделился эмоциями от успеха его американского дебюта.

«Это просто изменило мою жизнь. Я встретил огромное количество невероятно талантливых людей. Посетил легендарные премии, все это огромное достижение для 23-летнего меня. И спасибо моим коллегам Юре и Майки, которые помогают мне во всем», — поделился Марк.

На недавней церемонии SAG Awards все три главных звезды «Аноры» выступили вместе на сцене перед вручением наград. Российские артисты Борисов и Эйдельштейн, по мнению западных журналистов, очаровали всех своей непосредственностью и открытостью.

Ранее стало известно, что режиссер Юрий Быков назвал роль актера Юры Борисова в «Аноре» неоригинальной. Он назвал картину «добавкой к пенсии» российского актера.