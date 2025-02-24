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16:58, 24 февраля 2025Культура

Известный режиссер назвал роль Борисова в «Аноре» неоригинальной

Режиссер Юрий Быков назвал роль актера Юры Борисова в «Аноре» неоригинальной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юра Борисов

Юра Борисов. Фото: Mike Blake / Reuters

Режиссер Юрий Быков оценил работу номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова в фильме «Анора» Шона Бэйкера. Его слова прозвучали в интервью YouTube-каналу «Макарена».

По словам Быкова, известного по таким работам, как «Дурак» «Метод» и «Лихие», он «не большой фанат» картины. Он отметил, что без множества наград и регалий фильм воспринимается как «телемувик». «И зная, тем более, масштабы ролей Юры Борисова до этого, я скажу, что там ничего оригинального нет. Это просто добавка к его пенсии, к его карьере», — отметил режиссер.

По мнению кинематографиста, актер открыл миру лицо «искреннего, симпатичного русского парня», что для зарубежного кинематографа, возможно, стало чем-то свежим и новым.

Ранее звезда «Аноры» Майки Мэдисон рассказала, что тренировалась в лагере для стриптизерш ради роли в фильме.

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