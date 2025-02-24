Звезда «Аноры» тренировалась в лагере для стриптизерш ради роли в фильме

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон рассказала о тренировках в лагере для стриптизерш

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон раскрыла подробности подготовки к съемкам в фильме. Ее слова приводит газета The Sun.

Отмечается, что артистка потратила месяцы на изучение своей роли, чтобы сыграть персонажа максимально реалистично. «Я довольно часто тренировалась у шеста и побывала в тренировочном лагере для стриптизерш, где меня научили танцевать приватные танцы и тверк, что является важной частью культуры стрип-клубов», — поделилась артистка отметив, что до этого она не умела делать ничего из этого.

Ранее Майки Мэдисон раскрыла подробности съемок сексуальных сцен с российским актером Марком Эйдельштейном.