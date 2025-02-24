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12:14, 24 февраля 2025Культура

Звезда «Аноры» тренировалась в лагере для стриптизерш ради роли в фильме

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон рассказала о тренировках в лагере для стриптизерш
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон раскрыла подробности подготовки к съемкам в фильме. Ее слова приводит газета The Sun.

Отмечается, что артистка потратила месяцы на изучение своей роли, чтобы сыграть персонажа максимально реалистично. «Я довольно часто тренировалась у шеста и побывала в тренировочном лагере для стриптизерш, где меня научили танцевать приватные танцы и тверк, что является важной частью культуры стрип-клубов», — поделилась артистка отметив, что до этого она не умела делать ничего из этого.

Ранее Майки Мэдисон раскрыла подробности съемок сексуальных сцен с российским актером Марком Эйдельштейном.

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