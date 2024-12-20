Звезда «Аноры» раскрыла подробности интимных сцен с российским актером

Майки Мэдисон рассказала об интимных сценах с Марком Эйдельштейном в «Аноре»

Звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон раскрыла подробности съемок сексуальных сцен с российским актером Марком Эйдельштейном. Об этом сообщает издание Variety.

В интервью, которое актриса дала Памеле Андерсон в рамках спецпроекта, Мэдисон призналась, что на площадке картины Шона Бэйкера не было так называемого координатора по постельным сценам. Для голливудских проектов это обязательная практика, когда на площадке находится специальный человек, отслеживающий этичность и правильность происходящего в кадре. Однако Майки отказалась от присутствия координатора после вопроса режиссера, нужен ли он.

«Мы решили попробовать сделать это самостоятельно, без помощи координатора. Это было забавно, очень легко и по-юношески наивно, но всем, кажется, понравился процесс и то, что получилось в конечном итоге», — заявила исполнительница главной роли.

Некоторые эксперты и критики, среди которых оказались координаторы секс-сцен в культовых фильмах, например «Кабаре», посчитали, что если все статисты и члены съемочной группы были согласны, что актеры сами справятся с задачей и никого это не смущало, то никаких скандалов в такой ситуации быть не может. С другой стороны, проблемы могут возникнуть позже, когда кто-то обратится с жалобами на то, что происходило на съемочной площадке у Шона Бэйкера.

Ранее стало известно, что критики издания IndieWire признали «Анору» лучшим фильмом года. Главные звезды проекта удостоились наград на крупных кинофестивалях, а российский актер Юра Борисов, сыгравший второстепенного персонажа, даже получил номинацию на «Золотой глобус».