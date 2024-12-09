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20:49, 9 декабря 2024Культура

Российского актера впервые номинировали на «Золотой глобус». Юра Борисов поборется за награду с голливудскими звездами

Актер Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за «Анору»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского актера Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» за роль в нашумевшем драмеди «Анора». Он стал первым в истории артистом из России, получившим номинацию на эту престижную американскую награду.

Соперниками Борисова в номинации на «Золотой глобус» стали голливудские звезды

Борисов поборется за «Золотой глобус» с известными голливудскими звездами. Претендентами на награду в категории «Лучший актер второго плана в драматическом фильме» также стали Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Кадр: Фильм «Анора»

Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм. Мюзикл или комедия», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль». При этом больше всего номинаций у мюзикла «Эмилия Перес» Жака Одиара — десять. Главные роли в картине сыграли Селена Гомес, Зои Салдана и Эдгар Рамирес. Немногим по числу номинаций отстает «Бруталист» Брэди Корбета с Эдрианом Броуди и Фелисити Джонс в главных ролях. Также кинокритики выделили «Претендентов», «Злую» и «Субстанцию». У этих картин не менее четырех номинаций.

Что касается телевизионных сериалов, то лидировать в борьбе за награды продолжает «Медведь». История про молодого шеф-повара, которого сыграл Джереми Аллен Уайт, получала наибольшее количество номинаций среди всех шоу.

Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 5 января 2025 года.

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Ранее Борисов стал лауреатом другой известной кинопремии

Кинокритики высоко оценили игру Борисова в картине американского независимого режиссера Шона Бейкера «Анора». Лента рассказывает историю любви стриптизерши Аноры из Бруклина и сына российского олигарха Вани, которого сыграл Марк Эйдельштейн. По сюжету пара внезапно женится, что очень не нравится родителям молодого человека, которые срочно вылетают из Москвы в Нью-Йорк и настроены сделать все, лишь бы разрушить этот союз.

Россия. Москва. Актер Юрий Борисов (в центре, слева) во время премьеры фильма

Россия. Москва. Актер Юрий Борисов (в центре, слева) во время премьеры фильма "Анора" режиссера Шона Бэйкера в кинотеатре "Художественный". Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

32-летний Борисов исполнил в картине роль немногословного русского парня Игоря. За нее российский актер ранее получил награду престижной премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Победу в номинации «Лучший актер второго плана» Борисов разделил с Кираном Калкином, который получил премию за роль в ленте «Настоящая боль». Благодаря этому у обоих артистов увеличились шансы номинироваться на главную кинопремию — «Оскар», которую вручает Американская академия кинематографических искусств и наук.

Летом кинокартина «Анора», в которой главные роли сыграли сразу несколько российских актеров, стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Зрители аплодировали фильму в течение семи с половиной минут. При этом овации были и во время показа ленты.

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