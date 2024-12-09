Российского актера впервые номинировали на «Золотой глобус». Юра Борисов поборется за награду с голливудскими звездами

Актер Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за «Анору»

Российского актера Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» за роль в нашумевшем драмеди «Анора». Он стал первым в истории артистом из России, получившим номинацию на эту престижную американскую награду.

Соперниками Борисова в номинации на «Золотой глобус» стали голливудские звезды

Борисов поборется за «Золотой глобус» с известными голливудскими звездами. Претендентами на награду в категории «Лучший актер второго плана в драматическом фильме» также стали Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Кадр: Фильм «Анора»

Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм. Мюзикл или комедия», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль». При этом больше всего номинаций у мюзикла «Эмилия Перес» Жака Одиара — десять. Главные роли в картине сыграли Селена Гомес, Зои Салдана и Эдгар Рамирес. Немногим по числу номинаций отстает «Бруталист» Брэди Корбета с Эдрианом Броуди и Фелисити Джонс в главных ролях. Также кинокритики выделили «Претендентов», «Злую» и «Субстанцию». У этих картин не менее четырех номинаций.

Что касается телевизионных сериалов, то лидировать в борьбе за награды продолжает «Медведь». История про молодого шеф-повара, которого сыграл Джереми Аллен Уайт, получала наибольшее количество номинаций среди всех шоу.

Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 5 января 2025 года.

Ранее Борисов стал лауреатом другой известной кинопремии

Кинокритики высоко оценили игру Борисова в картине американского независимого режиссера Шона Бейкера «Анора». Лента рассказывает историю любви стриптизерши Аноры из Бруклина и сына российского олигарха Вани, которого сыграл Марк Эйдельштейн. По сюжету пара внезапно женится, что очень не нравится родителям молодого человека, которые срочно вылетают из Москвы в Нью-Йорк и настроены сделать все, лишь бы разрушить этот союз.

Россия. Москва. Актер Юрий Борисов (в центре, слева) во время премьеры фильма "Анора" режиссера Шона Бэйкера в кинотеатре "Художественный". Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

32-летний Борисов исполнил в картине роль немногословного русского парня Игоря. За нее российский актер ранее получил награду престижной премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Победу в номинации «Лучший актер второго плана» Борисов разделил с Кираном Калкином, который получил премию за роль в ленте «Настоящая боль». Благодаря этому у обоих артистов увеличились шансы номинироваться на главную кинопремию — «Оскар», которую вручает Американская академия кинематографических искусств и наук.

Летом кинокартина «Анора», в которой главные роли сыграли сразу несколько российских актеров, стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Зрители аплодировали фильму в течение семи с половиной минут. При этом овации были и во время показа ленты.