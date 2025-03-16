Российский университет подтвердил отсрочку для актера Эйдельштейна от армии

ННГУ подтвердил отсрочку актеру Эйдельштейна от армии

Нижегородский государственный университет (ННГУ) подтвердил отсрочку от армии для актера Марка Эйдельштейна, поскольку он учится в аспирантуре вуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

По данным агентства из пресс-службы вуза, Эйдельштейн учится на бюджете в аспирантуре филологического факультета ННГУ. Он зачислен на специальность 5.9 «Филология» в 2023 году. Ректор университета Олег Трофимов пожелал актеру успехов и напомнил своим студентам о важности сдачи сессии в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн объяснил проблемы с военкоматом. По его словам, после кинопремии «Оскар» он вернулся в Нижний Новгород навестить семью. При этом артист признался, что вовремя не сдал сессию и не отнес документы, в связи с чем у него появились проблемы с военкоматом.