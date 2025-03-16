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18:58, 16 марта 2025Культура

Российский университет подтвердил отсрочку для актера Эйдельштейна от армии

ННГУ подтвердил отсрочку актеру Эйдельштейна от армии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский актер Марк Эйдельштейн объяснил проблемы с военкоматом

Фото: Mike Blake / Reuters

Нижегородский государственный университет (ННГУ) подтвердил отсрочку от армии для актера Марка Эйдельштейна, поскольку он учится в аспирантуре вуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

По данным агентства из пресс-службы вуза, Эйдельштейн учится на бюджете в аспирантуре филологического факультета ННГУ. Он зачислен на специальность 5.9 «Филология» в 2023 году. Ректор университета Олег Трофимов пожелал актеру успехов и напомнил своим студентам о важности сдачи сессии в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн объяснил проблемы с военкоматом. По его словам, после кинопремии «Оскар» он вернулся в Нижний Новгород навестить семью. При этом артист признался, что вовремя не сдал сессию и не отнес документы, в связи с чем у него появились проблемы с военкоматом.

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