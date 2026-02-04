Реклама

18:27, 4 февраля 2026

Марк Эйдельштейн подогрел слухи о романе с иностранкой

Марк Эйдельштейн подогрел слухи о романе с иностранной художницей Надей Ли Коэн
Карина Черных
Кадр: @mark.eydel

Российский актер Марк Эйдельштейн подогрел слухи о романе с британской художницей Надей Ли Коэн. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя звезда «Аноры» поделился серией снимков с показа бренда Saint Laurent, который проходил в Париже. На некоторых фото фанаты в том числе разглядели иностранную знаменитость.

В апреле 2025 года Марк Эйдельштейн раскрыл неожиданный факт о костюме Balenciaga с «Оскара».

Известно, что после успеха «Аноры» он подписал контракт с кастинг-агентством в Голливуде William Morris Endeavor. Также артист высказался о своем звании «русского Тимоти Шаламе».

