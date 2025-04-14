Марк Эйдельштейн раскрыл неожиданный факт о костюме Balenciaga с «Оскара»

Balenciaga сшили кастомный костюм на премию «Оскар» для Марка Эйдельштейна

Российский актер Марк Эйдельштейн раскрыл неожиданный факт о костюме модного дома Balenciaga, в котором он появился на церемонии вручения премии «Оскар». Интервью с ним публикует проект «Вписка» на YouTube.

23-летний гость шоу рассказал, что наряд дизайнеры люксового бренда сшили специально для него. «Balenciaga сшили для меня кастомный костюм в одном экземпляре — такого больше не существует», — подчеркнул звезда «Аноры».

Кроме того, Эйдельштейн поделился забавной историей создания костюма. По словам знаменитости, его менеджер неправильно составил расписание, из-за чего команда Balenciaga застала его врасплох, когда он спал в номере. «Я слышу стук и лай собаки и иду в трусах открывать дверь. Снаружи стоят мои стилисты и три человека, похожих на демонов, потому что они были во всем черном, поскольку это эстетика Balenciaga, — пояснил он. — Это было неловко, потому что это был важный момент, у меня вообще не было никогда такого костюма, а я стоял в трусах и помятый после сна».

В ноябре 2022 года Balenciaga разместили фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.