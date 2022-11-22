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18:28, 22 ноября 2022Ценности

Рекламу Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в сети

Рекламу бренда Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в Twitter

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

Рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французского модного дома Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Пользовательница с никнеймом Slarty Bartfast разместила на своей странице два изображения с сайта бренда. На фото позировали дошкольники, которые держали в руках мягкие игрушки, одетые в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи. «Balenciaga использует на своем веб-сайте фотографии маленьких детей, играющих с плюшевыми мишками, одетыми в БДСМ-костюмы. Прекрасно», — подписала она.

Другие юзеры высказали мнение о творчестве компании в комментариях. «Это определенно странно и тревожно», «Испуганные, растерянные маленькие дети на кроватях с игрушками, одетыми в фетиш-снаряжение из секс-шопов», «Нет никакого оправдания тому, что дети и БДСМ-предметы оказались на одном фото», — отметили они.

Ранее в ноябре бренд Balenciaga удалил свой аккаунт в Twitter после покупки соцсети американским миллиардером Илоном Маском. Модный дом стал первым, кто покинул платформу из-за заявленной политики нового владельца. Представители компании подтвердили данную информацию, но комментировать отказались.

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Карина Черных
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