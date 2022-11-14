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17:43, 14 ноября 2022Ценности

Balenciaga удалил свой аккаунт в Twitter из-за Илона Маска

Модный бренд Balenciaga удалил свой аккаунт в Twitter из-за новой политики Илона Маска

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бренд Balenciaga удалил свой аккаунт в Twitter после покупки соцсети американским миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает издание The Business of Fashion.

Модный дом стал первым, кто покинул платформу из-за заявленной политики нового владельца. При этом представители компании подтвердили данную информацию, но комментировать отказались.

Известно, что крупные корпорации, включая General Motors и Dyson, уже приостановили ведение аккаунтов и перестали вкладываться в их рекламу. После того, как Маск приобрел в конце октября Twitter, модель Джиджи Хадид удалила свою страницу на платформе.

Отмечается, что некоторые компании и пользователи выразили беспокойство по поводу того, что планы Маска по массовым увольнениям и акцент на поощрении свободы слова приведут к более слабой модерации контента на сайте.

В октябре Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Мария Винар
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