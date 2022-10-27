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23:21, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Маск объяснил свою покупку Twitter

Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Об этом он написал в этой социальной сети.

«Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, а в попытке помочь человечеству, которое я люблю», — заявил миллиардер. Он пояснил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Маск также понадеялся, что в будущем Twitter станет самой уважаемой рекламной площадкой в мире.

Маск заявил, что планирует закрыть сделку по приобретению Twitter к пятнице, 28 октября. Об этом бизнесмен сообщил во время видеоконференции с банкирами, которые помогают реализовывать покупку компании.

Ранее стало известно, что Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке социальной сети Twitter. В судебном иске отмечается, что Маск вел «содержательную переписку» с федеральными властями. Twitter попросила юристов бизнесмена передать необходимые документы еще несколько месяцев назад, но они этого не сделали.

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Марина Совина
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