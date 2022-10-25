Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter

Bloomberg: Илон Маск планирует к 28 октября закрыть сделку по покупке Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует к пятнице, 28 октября, закрыть сделку по приобретению компании Twitter. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что заявление было сделано накануне в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку. Банками, которые предоставляют долговое финансирование, было завершено составление кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации.

По данным агентства, 28 октября банки получат уведомление о займе, а до четверга, 27 октября, средства будут храниться на эскроу-счете.

Ранее стало известно, что Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке социальной сети Twitter. Как говорится в судебном иске, Маск вел «содержательную переписку» с федеральными властями. Twitter попросила юристов бизнесмена представить соответствующие документы еще несколько месяцев назад, но они этого так и не сделали.

