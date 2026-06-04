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19:01, 4 июня 2026Авто

Стало известно о смерти сбитого водителем Genesis двухлетнего ребенка в Москве

Госавтоинспекция сообщила о смерти сбитого водителем Genesis двухлетнего ребенка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Появились данные о смерти сбитого водителем автомобиля премиального класса Genesis двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, передает РИА Новости.

После аварии ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медикам не удалось его спасти.

ДТП произошло около дома №9 по Гостиничной улице. Сообщалось, что водитель сбил двухлетнего ребенка и уехал с места происшествия.

Позже стало известно, что автомобилиста удалось установить. На данный момент он задержан.

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