Стало известно о смерти сбитого водителем Genesis двухлетнего ребенка в Москве

Госавтоинспекция сообщила о смерти сбитого водителем Genesis двухлетнего ребенка

Появились данные о смерти сбитого водителем автомобиля премиального класса Genesis двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, передает РИА Новости.

После аварии ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медикам не удалось его спасти.

ДТП произошло около дома №9 по Гостиничной улице. Сообщалось, что водитель сбил двухлетнего ребенка и уехал с места происшествия.

Позже стало известно, что автомобилиста удалось установить. На данный момент он задержан.