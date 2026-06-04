ПМЭФ-2026. День второй

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18:57, 4 июня 2026Мир

Лавров оценил шансы диалога с Евросоюзом

Лавров: ЕС упустил шансы для диалога с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) уже упустил множество шансов для диалога с Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Они имели огромное количество шансов, и они все эти шансы провалили», — указал он.

По словам министра, в Евросоюзе сейчас заявляют о будущих контактах с Россией, однако они не носят серьезный характер.

Ранее Сергей Лавров сопоставил вступление Украины в НАТО и Евросоюз. По его мнению, евроинтеграция страны привела бы к развалу всего объединения.

Министр также назвал условие для прекращения боев на Украине. По словам Сергея Лаврова, это могло произойти, если бы США действительно продвигали свою мирную инициативу.

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