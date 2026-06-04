Лавров оценил шансы диалога с Евросоюзом

Лавров: ЕС упустил шансы для диалога с Россией

Европейский союз (ЕС) уже упустил множество шансов для диалога с Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Они имели огромное количество шансов, и они все эти шансы провалили», — указал он.

По словам министра, в Евросоюзе сейчас заявляют о будущих контактах с Россией, однако они не носят серьезный характер.

Ранее Сергей Лавров сопоставил вступление Украины в НАТО и Евросоюз. По его мнению, евроинтеграция страны привела бы к развалу всего объединения.

Министр также назвал условие для прекращения боев на Украине. По словам Сергея Лаврова, это могло произойти, если бы США действительно продвигали свою мирную инициативу.