Лавров назвал условие прекращения боев на Украине

Лавров: Бои на Украине завершились бы при активном продвижении мирной инициативы США

Бои на Украине уже бы завершились, если бы США активно продвигали свою мирную инициативу. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, я думаю, что мы давно бы были за столом переговоров и военные действия были бы прекращены», — подчеркнул он.

По словам министра, между Россией и США уже было достигнуто «очень четкое понимание» во время саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Тогда американская сторона представила конкретное предложение, заметил он.

Сергей Лавров также сопоставил вступление Украины в НАТО и Европейский союз. По его мнению, евроинтеграция страны привела бы к развалу всего объединения.