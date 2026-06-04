Лавров назвал условие прекращения боев на Украине

Бои на Украине уже бы завершились, если бы США активно продвигали свою мирную инициативу. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, я думаю, что мы давно бы были за столом переговоров и военные действия были бы прекращены», — подчеркнул он.
По словам министра, между Россией и США уже было достигнуто «очень четкое понимание» во время саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Тогда американская сторона представила конкретное предложение, заметил он.
Сергей Лавров также сопоставил вступление Украины в НАТО и Европейский союз. По его мнению, евроинтеграция страны привела бы к развалу всего объединения.