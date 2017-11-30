Продюсера «Стрелы» и «Флэша» уволили за прикосновения к коллегам

Студия Warner Bros.Television уволила исполнительного продюсера Эндрю Крейсберга после того, как 19 сотрудников компании обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

«Мы стараемся создать для всех наших сотрудников атмосферу безопасности», — подчеркнули представители компании.

На студии Крейсберг работал над супергеройскими сериалами «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня» и «Супергерл».

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Ранее в ноябре Variety сообщал, что продюсера обвинили в многократных приставаниях на рабочем месте. Об этом журналистам на условиях анонимности рассказали 19 сотрудников Warner Bros.Television, среди них были как жертвы, так и свидетели. По их словам, Крейсберг без разрешения трогал людей, просил женщин сделать ему массаж, без спроса целовал их и высказывался об их внешности. Сам Крейсберг заявил, что отрицает все обвинения.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.