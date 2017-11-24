Ума Турман пообещала историю о домогательствах и пожелала Вайнштейну мучений

Актриса Ума Турман, ранее отказавшаяся говорить о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна из-за излишней ярости, пообещала поведать свою историю. Об этом она написала в Instagram в пятницу, 24 ноября.

«Недавно я сказала, что была очень зла, и у меня есть на то пара причин, #metoo ("я тоже" — хештег, который жертвы домогательств стали использовать в соцсетях, рассказывая свои истории — прим. «Ленты.ру»), если вы не поняли это по выражению моего лица», — написала артистка. Она отметила, что ей все еще нужно немного времени, чтобы быть справедливой и четкой в своих высказываниях.

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

Турман поздравила своих подписчиков с Днем благодарения, подчеркнув, что не желает ничего хорошего Вайнштейну. Она порадовалась, что жизнь голливудского продюсера разрушается медленно. «Ты не заслуживаешь пули», — написала она.

6 ноября в сети появилось видео с Турман, которую журналисты попросили прокомментировать истории домогательств в Голливуде. Прилагая явно большие усилия, чтобы сдержать ярость, актриса пообещала рассказать об этом чуть позже.

Ума Турман снималась в таких фильмах, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и «Убить Билла 2», продюсером которых выступил Вайнштейн. Голливудского дельца уже обвинили в домогательствах десятки актрис, среди которых Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.