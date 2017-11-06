Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости

Актриса Ума Турман не стала высказываться о многочисленных сообщениях о сексуальных домогательствах в Голливуде, потому что эти новости пробуждают в ней ярость. Видеозапись объяснения артистки опубликовал в Twitter журналист Яшар Али.

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«Я поняла, что когда говорю о чем-то в ярости, я обычно сожалею о том, как это было сказано. Поэтому я жду, чтобы моя злость ушла. И когда я буду готова, я скажу, что должна сказать», — объяснила Турман, делая паузы перед каждым предложением и демонстрируя явное раздражение.

Пост Али стал вирусным, набрав более 200 тысяч лайков. В комментариях пользователи позавидовали умению Турман сдерживать себя.

Ума Турман снималась в таких фильмах, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и «Убить Билла 2». Продюсером этих лент выступил Харви Вайнштейн, которого в октябре обвинили в домогательствах десятки актрис, среди которых Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.