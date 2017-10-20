Тарантино покаялся в бездействии во время домогательств Вайнштейна

Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что на протяжении десятилетий знал о сексуальных домогательствах своего друга, продюсера Харви Вайнштейна. Его слова передает The New York Times.

«Я знал достаточно для того, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это были не слухи, я знал об этом не понаслышке», — заявил Тарантино.

Кинематографист подчеркнул, что ему стоило принять меры и отказаться от сотрудничества с Вайнштейном.

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Ранее в октябре Тарантино сообщил, что обвинения продюсера в сексуальных домогательствах ошарашили его.

Вайнштейн был продюсером таких фильмов Тарантино, как «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.