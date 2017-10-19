Том Джонс рассказал о сексуальных домогательствах в начале карьеры

Британский певец Том Джонс стал жертвой сексуальных домогательств в начале своей поп-карьеры. Об этом в четверг, 19 октября, он рассказал в интервью BBC News.

«Это было не так жестко, просто один человек пытался... Он задал мне прямой вопрос, и я ответил "нет"», — отметил Джонс. Он также назвал опыт ужасным.

Исполнитель добавил, что сексуальные домогательства так же распространены в музыкальной индустрии, как в кино. Он посоветовал тем, кто сталкивается с приставаниями, думать головой, а не поддаваться более могущественным людям с мыслью «я должен».

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.