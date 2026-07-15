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10:26, 15 июля 2026Мир

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине объяснили

Сезгин: Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» говорит о понимании преимущества РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Румен Радев

Румен Радев. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине говорит о понимании в Европе бесперспективности финансирования Киева на фоне безоговорочного военного преимущества России. Об этом заявил турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин, передает РИА Новости.

«Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя», — отметил эксперт.

По словам аналитика, позиция Болгарии отражает изменение подходов части европейских стран к конфликту. Он подчеркнул, что там начинают оценивать экономические последствия поддержки Украины.

Сезгин допустил, что решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине может быть примером для других стран Европы, где наблюдается дискуссия о расходах на помощь Киеву.

Ранее болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет участвовать в деятельности «коалиции желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Он подчеркнул, что решение украинского конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

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