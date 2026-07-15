Сезгин: Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» говорит о понимании преимущества РФ

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине говорит о понимании в Европе бесперспективности финансирования Киева на фоне безоговорочного военного преимущества России. Об этом заявил турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин, передает РИА Новости.

«Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя», — отметил эксперт.

По словам аналитика, позиция Болгарии отражает изменение подходов части европейских стран к конфликту. Он подчеркнул, что там начинают оценивать экономические последствия поддержки Украины.

Сезгин допустил, что решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине может быть примером для других стран Европы, где наблюдается дискуссия о расходах на помощь Киеву.

Ранее болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет участвовать в деятельности «коалиции желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Он подчеркнул, что решение украинского конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.