Звезда «Клуба "Завтрак"» рассказала об унижениях на съемках и ношении ошейника

Актриса Молли Рингуолд, известная по фильмам «Клуб "Завтрак"» и «Шестнадцать свечей», рассказала о многочисленных сексуальных домогательствах, с которыми столкнулась на съемочной площадке, будучи несовершеннолетней. Ее слова передает The New Yorker.

«Когда мне было тринадцать, пятидесятилетний член съемочной группы заявил, что научит меня танцевать, после чего прижал меня к себе, и я чувствовала его эрекцию. В четырнадцать лет женатый режиссер засунул мне язык в рот прямо на съемочной площадке», — поведала Рингуолд.

По словам артистки, во время одного прослушивания ее заставили носить собачий ошейник, хотя в сценарии об этом речи не шло. «Скорее всего, в чьем-то ящике сейчас медленно разлагается старая VHS-кассета с записью того, как я в собачьем ошейнике пытаюсь вспомнить свои строчки, стоя перед молодым мужчиной, в которого когда-то была влюблена», — подчеркнула она.

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Ранее в октябре бывшая участница герлз-бэнда Pussycat Dolls Кайя Джонс рассказала о принуждении членов группы к «сексу по приказу». «Я была не в группе. Я была в сети проституции», — подчеркнула певица.

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Среди актрис, заявивших о приставаниях голливудского дельца, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

Рингуолд также снялась в таких фильмах, как «Недетское кино», «Милашка в розовом», «Убийца в офисе», «Женщины и мужчины: Истории соблазнений» и сериале «Ривердэйл».