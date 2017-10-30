Работники музеев рассказали о массовых сексуальных домогательствах

Представительницы арт-сообщества рассказали о регулярных и массовых сексуальных домогательствах, которым они подвергаются. Письмо подписали более трех тысяч галеристов, художниц, кураторов выставок и сотрудниц музеев со всего мира, сообщает The Guardian в понедельник, 30 октября.

«Нас щупали, принижали, домогались, презирали, запугивали, с нами обращались как с детьми, нам угрожали властные люди, которые контролируют доступ к ресурсам и возможностям», — говорится в обращении.

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«Сейчас необходимо рассказать обо всех случаях повсеместного сексизма, несправедливого и неуместного обращения, домогательствах и неправомерных действиях сексуального характера, с которыми мы сталкиваемся регулярно и массово», — отметили представители арт-сообщества.

Среди подписавшихся под обращением, — главный куратор московского музея современного искусства «Гараж» Кейт Фаул. Полный список опубликован на сайте not-surprised.org. Большинство подписавшихся — женщины.