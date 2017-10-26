Найдено объяснение приставаний Буша-старшего к актрисе

Бывший президент США Джордж Буш-старший принес извинения за грязные шутки актрисе Хезер Линд, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Соответствующий пресс-релиз был опубликован в четверг, 26 октября, на сайте телеканала CNN.

«Президент Буш никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы кого-либо унижать, и он искренне извиняется за свой юмор, который оскорбил мисс Линд», — заявил бывший пресс-секретарь Буша-старшего Джим Макграт.

Макграт также прокомментировал слова актрисы о том, что Буш-старший «потрогал ее сзади». Он объяснил произошедшее тем, что бывший глава государства прикован к инвалидной коляске. «Его рука сама падает чуть ниже пояса человека, с которым он фотографируется», — объявил он.

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«Не будьте с ним так строги, он рассказывает людям одну и ту же шутку», — добавил бывший пресс-секретарь.

Ранее в октябре Линд опубликовала в сети пост, в котором обвинила Буша-старшего в сексуальных домогательствах. По ее словам, когда они позировали для фото, бывший президент несколько раз потрогал ее сзади вместо того, чтобы пожать руку, и отпустил грязную шутку.

Джордж Герберт Уокер Буш занимал пост президента США с 1989 по 1993 год.