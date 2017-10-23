Режиссер хвастался знакомством с Дауни-младшим и приставал к женщинам

Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в сексуальных домогательствах 38 девушек. Кинематографист приставал к ним на улице, обещая карьеру в Голливуде, сообщает Los Angeles Times.

Тобэк, как отметили его жертвы, знакомился с девушками в очередях, хвастаясь своими фильмами и тем, что снимал актера Роберта Дауни-младшего в картинах «Специалист по съему» и «Черное и белое».

По информации издания, некоторые женщины, которых Тобэку удавалось заманить «на деловую встречу» в номер отеля, подвергались домогательствам: сперва режиссер расспрашивал их о том, как часто они мастурбируют, затем начинал ублажать себя и «эякулировал себе в штаны или на своих собеседниц, после чего уходил». В отдельных случаях это происходило в публичных местах вроде парков.

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

Среди женщин, обвинивших 72-летнего кинематографиста в приставаниях, — актрисы Эдриэнн ЛаВэлли, Ечо Данон и Терри Конн, а также основательница рок-группы Veruca Salt Луиза Пост.

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Среди актрис, заявивших о приставаниях голливудского дельца, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

Тобэк также снял такие ленты, как «Любовь и деньги», «Когда меня полюбят», «Любовный треугольник» и «Соблазненные и брошенные».