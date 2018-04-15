Пассажир с ручкой заставил срочно посадить самолет

Мужчина, вооруженный ручкой, вынудил экипаж самолета авиакомпании Air China совершить экстренную посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации Китая.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из города Чанша в Пекин. Дебошир взял в заложники бортпроводника, угрожая всем перьевой ручкой. В итоге командир воздушного судна совершил экстренную посадку в Чжэнчжоу в 09:58 (04:58 мск).

Ситуация была урегулирована только к 13:17 (08:17 мск), однако не уточняется, как именно. Информация о пострадавших не поступала. «Все пассажиры уже благополучно покинули самолет и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении администрации аэропорта.

В марте самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку из-за обнаруженной на борту собаки. Оказалось, животное попало на борт по ошибке.

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