Собака заставила пилота посадить самолет

Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден сесть после обнаружения на борту собаки, попавшей туда по ошибке. Рейс выполнялся из Ньюарка в Сент-Луис, сообщает ABC News.

Животное доставили в Акрон (штат Огайо) и благополучно передали хозяину. Все пассажиры получат компенсацию, заявили в компании.

Это уже третий за неделю инцидент с собаками в United Airlines. 16 марта перевозчик по ошибке заставил пса пролететь над океаном в багажном отделении, а за два дня до этого другой питомец умер на полке для ручной клади после требования стюардессы посадить его туда.

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