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Собака умерла после требования стюардессы поместить ее на багажную полку

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Собака, которая летела вместе с хозяином рейсом United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк, умерла на багажной полке. Поместить ее туда потребовала бортпроводница, сообщает NBC News.

Авиакомпания заявила, что берет ответственность за случившееся на себя, отмечая, что животных нельзя перевозить в отделении для ручной клади. «Это трагическое событие, которое не должно было произойти», — подчеркнули в United Airlines.

Пассажиры рассказали, что слышали лай собаки во время полета и не знали о ее смерти, пока самолет не приземлился в аэропорту.

В United Airlines пообещали расследовать инцидент и наказать стюардессу.

Как добавляет издание, в 2017 году американские перевозчики сообщили о 24 случаях смерти или травм животных на борту самолетов, 18 из них были связаны с United Airlines. В авиакомпании заявили, что некоторые из них умерли по естественным причинам, а другие поцарапались о стенки своих переносок.

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