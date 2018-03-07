Собака-блогер поразила фотографов дорогим нарядом

Во время недели моды в Париже сфотографировали модно одетую собаку, сообщает Metro.

Йоркширский терьер по имени Лола Саншайн была одета в пальто тренч, платок Hermes и «несла» сумку Valentino. У Лолы есть свой блог в Instagram, где рассказывается о ее путешествиях по миру с хозяйкой Кэрон Слимак. Собаку-йорка часто видят на улицах Милана и Парижа в дизайнерских кожаных куртках, шляпах и солнечных очках, изготовленных на заказ.

«Если вы подумали, что я обычный блогер-симпатяжка в модном прикиде, то я расскажу вам о других вещах, которые делают меня счастливой и придают смысл моей жизни. Я люблю детей, благотворительность и шампанское!» — говорится в блоге Саншайн в Instagram.

На самом деле Лола уже пять лет регулярно бывает в детской больнице для пациентов, которые не могут самостоятельно оплатить лечение. Она участвует канистерапии — методе лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак.

Материалы по теме Дичь и дикость Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов

В январе организаторы модного фестиваля в австралийском Мельбурне (VAMFF) договорились с местной организацией по воспитанию собак-поводырей о проведении показа, где вместо моделей на подиум будут выходить собаки. Показ состоится 18 марта и будет называться Diamond Dogs. Собаки представят дизайнерскую одежду для домашних животных. «Идея пришла к нам после успешного сотрудничества с дизайнером Лизой Горман, которая в прошлом году сшила коллекцию собачьих пальто, выглядящих так же, как и верхняя одежда для людей. Всю одежду распродали за 48 часов», — рассказала координатор мероприятий VAMFF Саманта Моффатт (Samantha Moffatt).

Отмечается, что на моделях будет одежда от самых успешных брендов Австралии. «Это прекрасная возможность увидеть одежду от любимых дизайнеров на собаках», — добавила Моффатт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!