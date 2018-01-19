Собаки отберут работу у моделей

Организаторы модного фестиваля в австралийском Мельбурне (VAMFF) договорились с местной организацией по воспитанию собак-поводырей о проведении показа, где вместо моделей на подиум будут выходить собаки. Об этом сообщает Daily Mail.

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Показ будет называться Diamond Dogs. Собаки представят дизайнерскую одежду для домашних животных. «Идея пришла к нам после успешного сотрудничества с дизайнером Лизой Горман, которая в прошлом году сшила коллекцию собачьих пальто, выглядящих так же, как и верхняя одежда для людей. Всю одежду распродали за 48 часов», — рассказала координатор мероприятий VAMFF Саманта Моффатт (Samantha Moffatt).

Отмечается, что на моделях будет одежда от самых успешных брендов Австралии. «Это прекрасная возможность увидеть одежду от любимых дизайнеров на собаках», — добавила Моффатт.

Стоимость билетов на шоу начинается от 50 долларов, а ВИП-билеты продаются уже сейчас. Показ состоится 18 марта.

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