Jaguar позаботился о собаках

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Jaguar Land Rover

Британская компания Jaguar Land Rover выпустила коллекцию аксессуаров для транспортировки собак в салонах автомобилей Jaguar и Land Rover. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

В линейку вошли мягкий и прочный коврик, а также особый разделитель багажного отделения. Кроме того, в автомобилях Land Rover возможна регулировка высоты задней подвески непосредственно из багажника, что облегчает посадку и высадку животного. Как пояснил представитель марки, аксессуары предназначены для клиентов, ведущих активный образ жизни и привыкших брать в длительные поездки своих домашних питомцев.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

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